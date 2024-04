ईरान ने इजरायल पर किया सीधा हमला, जवाबी कार्रवाई के लिए IDF भी तैयार, कहा- देंगे मुंह तोड़ जवाब

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान ने इजरायल पर रात को दागी 200 से अधिक ड्रोन मिसाइल के बाद अब जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल भी तैयार है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो इजरायल का साथ देगा और इजराइल की सेना ने कहा है कि ईरान द्वारा लॉन्‍च ड्रोन कुछ ही घंटों में अपने लक्ष्‍य पर पहुंच जाएंगे। इराक के सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि उन्हें ईरान से उनके देश के ऊपर उड़ते देखा गया था।

इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा, "ईरान ने कुछ समय पहले अपने क्षेत्र के भीतर से इजराइल की ओर ड्रोन लॉन्च किए थे। IDF हाई अलर्ट पर है और ऑपरेशनल स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। आईएएफ लड़ाकू जेट और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ IDF एरियल डिफेंस हाई अलर्ट पर है।"

आईडीएफ के प्रवक्‍ता ने कहा, “हमारे सहयोगियों के साथ आईडीएफ इजरायल और इजरायल के लोगों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है. यह एक मिशन है जिसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध और तैयार हैं।"

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.



The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a…