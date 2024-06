इटली में PM मोदी ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात

इंटरनेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। हालांकि, अभी दोनों नेताओं के बीच द्वपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए दो दिवसीय इटली दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की है।

With world leaders at the @G7 Summit in Italy. pic.twitter.com/83gSNhNQTs — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024