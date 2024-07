स्कूल में 10वीं क्लास के छात्र की हार्ट अटैक से मौत...सामने आया मौत का लाइव CCTV फुटेज

नेशनल डेस्क: राजस्थान के दौसा जिले के एक स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां दिल की बीमारी से पीड़ित 10वीं कक्षा के एक छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई।जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जिसमें दिख रहा है कि लड़का चलते-चलते अचानक बेहोश हो गया और फर्श पर गिर गया जिसके बाद उसे स्कूल का स्टाफ अस्पताल लेकर गया लेकिन लड़के की पहले ही सांसें थम चुकी थी। उसके जन्मदिन के एक दिन बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

बांदीकुई पुलिस थाने के प्रभारी प्रेम चंद ने कहा कि डॉक्टरों को संदेह है कि 16 वर्षीय यतेंद्र उपाध्याय को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चल सकेगा, जिसके लिए लड़के के परिवार के सदस्यों ने सहमति नहीं दी है।

