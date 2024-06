'केजरीवाल ही मुख्य साजिशकर्ता', दिल्ली CM के गिरफ्तारी के बाद बोली BJP

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाना तय था, क्योंकि एजेंसी ने उनके खिलाफ अदालत में अपराध सिद्ध करने के दस्तावेज पेश किए थे।







दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 'पीटीआई वीडियो' से कहा कि आबकारी नीति "घोटाले" में अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से यह साबित होता है कि केजरीवाल इसके पीछे "मुख्य साजिशकर्ता" थे। आबकारी नीति उनकी देखरेख में बनाई गई थी और "बड़ा घोटाला" किया गया।



Watch: BJP State President Virendra Sachdeva says, "The CBI investigation into the liquor policy scam was ongoing. Previously, the CBI had summoned Kejriwal for questioning in this case. In this scandal, former Deputy CM Manish Sisodia was also arrested by the CBI. It should not… pic.twitter.com/zR6yZuxaEc — IANS (@ians_india) June 26, 2024