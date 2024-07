Calgary में खालिस्तान "जनमत संग्रह" को लेकर आक्रोश, मेयर Jyoti Gondek का जमकर हो रहा विरोध (Videos)

Calgary: कनाडा (Canada) के कैलगरी में खालिस्तान जनमत संग्रह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस जनमत संग्रह के कारण सड़कों पर गुस्सा और असंतोष फैला हुआ है। इस मुद्दे पर कैलगरी की मेयर ज्योति गोंडेक को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक पूर्व सिख ने कहा, "यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक है कि इन चरमपंथियों को सार्वजनिक स्थान और संसाधन दिए गए हैं ताकि वे अपनी आतंकवादी सभा आयोजित कर सकें।"

CALGARY’S KHALISTAN “REFERENDUM:”

“@JyotiGondek is responsible for this,” says @nathanielpawl of Street Church, upset about the fact that dozens of portapotties have been erected right where they feed the homeless and preach the Gospel many times a week for more than a decade.… pic.twitter.com/vf6idwGVjy — Mocha Bezirgan 🇨🇦 (@BezirganMocha) July 28, 2024