'मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को खतरे में डाला', एक के बाद एक रेल हादसे को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि मोदी सरकार ने किस तरह से व्यवस्थित तरीके से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, तथा हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं।



सोशल मीडिया एक्स पर खरगे ने लिखा, “उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि मोदी सरकार ने किस तरह से व्यवस्थित तरीके से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, तथा हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। एक महीने पहले सियालदह-अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी की टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई थी।

The derailment of Chandigarh-Dibrugarh Express in UP, is yet another instance of how Modi Govt has systematically jeopardised Rail safety.



Our deepest condolences to the families of the bereaved, and our thoughts and prayers are with the injured.



