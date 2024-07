वीडियो: उत्तराखंड में भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ को जाने वाला रास्ता हाईवे बंद

नेशनल डेस्क: चमोली जिले के पाताल गंगा क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक सुरंग के पास अवरुद्ध हो गया। बुधवार सुबह 11 बजे हुई इस घटना के कारण जोशीयामा और बद्रीनाथ के बीच एनएच 7 बंद हो गया।

भूस्खलन की भयावह फुटेज कैद हो गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर चट्टानें और मलबा पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मोटर चालकों और आसपास के निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मलबे को हटाने और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की सीमा का आकलन करने के प्रयास जारी हैं, क्योंकि अधिकारी महत्वपूर्ण राजमार्ग मार्ग पर यातायात प्रवाह को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन बहुत आम होता जा रहा है, जो पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई का नतीजा है। हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा।



Another massive landslide on Badrinath National Highway near Patalganga Lansi tunnel of Chamoli in Uttarakhand pic.twitter.com/bAwvYTUqsh