जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कथित वीडियो वायरल, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को किया काॅल!

नेशनल डेस्क: अहमदाबाद की साबरमती जेल मे कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंटरनेट पर हलचल पैदा हो गई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वीडियो कॉल में कुख्यात पाकिस्तानी डॉन को बकरीद की शुभकामनाएं देते देखा गया। इसका मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 16 जून 2024 को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को फोन किया था। लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो कॉल 17 सेकंड का है और इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में उनके वीडियो कॉल से एजेंसियां ​​भी सतर्क हो गई हैं।

बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस फिलहाल गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। लॉरेंस को पिछले साल सितंबर में गुजरात ले जाया गया था। इस वीडियो कॉल में लॉरेंस भट्टी को ईद की मुबारकबाद देता दिखाई दे रहा हैं। इस पर भट्टी कहता है कि ये आज की बात नहीं है, यह आज दुबई आदि में है, यहां कल पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। इस पर लॉरेंस ने पूछा कि क्या आज पाकिस्तान में नहीं है, इस पर भट्टी ने कहा कि नहीं...नहीं आज नहीं है। अन्य देशों में यह आज है लेकिन पाकिस्तान में कल होगी।' इस पर लॉरेंस ने कहा कि वह कल फोन करके उन्हें ईद की मुबारकबाद देंगे।

#WATCH : Video footage of Lawrence bishnoi congrats terrorist Shahzad Bhatti sitting in Pakistan Eid Mubarak for Reasi Attack.

Both are seen here discussing Eid wishes.#Lawrencebishnoi #ShahzadBhatti #GujratJail #Pakistan pic.twitter.com/MGOct0XRqg — upuknews (@upuknews1) June 18, 2024