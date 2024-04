देश ही नहीं विदेश में भी दिखा पीएम मोदी का क्रेज, बीजेपी समर्थकों ने रैलियां निकाल लगाए 'अबकी बार 400 पार' के नारे

नेशनल डेस्क. भारत में लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं और सभी पार्टियां जोरों-शोरों से इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। देश ही नहीं विदेश में भी इसका खूब क्रेज देखने को मिल रहा है। हाल ही में मैरीलैंड से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सिख अमेरिकन रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के समर्थन में 31 मार्च को रैली का आयोजन किया गया। गाड़ियों को समर्थकों ने बीजेपी के झंडों और संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे से सजाया हुआ है। इनकी गाड़ियों में 'अबकी बार 400 पार' और 'तीसरी बार मोदी सरकार' लिखी तख्तियां दिख रही है।

#WATCH | US: Sikh Americans in Maryland conducted a car rally on March 31, in support of Prime Minister Narendra Modi.



They decked up their vehicles with BJP flags and the Flag of the United States and displayed placards on their vehicles reading 'Abki baar 400 par, 'Teesri baar… pic.twitter.com/Tu0JyX47eA — ANI (@ANI) April 1, 2024