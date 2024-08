राहुल गांधी का दावा- ED छापेमारी की कर रही तैयारी, बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय-बिस्कुट मेरी तरफ से....

नेशनल डेस्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के "अंदरूनी सूत्रों" ने उन्हें बताया है कि केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा के दौरान उनके "चक्रव्यूह" भाषण के बाद उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह "खुली बांहें" और "चाय और बिस्कुट" के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी का इंतजार कर रहे हैं।

X को संबोधित करते हुए, गांधी ने कहा, "जाहिर तौर पर, 2 इन 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है।" पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ''बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं...मेरी तरफ से चाय और बिस्कुट।''

यह बात तब सामने आई है जब 29 जुलाई को निचले सदन में बजट 2024 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने भारतीयों को आधुनिक "चक्रव्यूह" में फंसा दिया है। उन्होंने कमल का निशान प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और कहा कि 21वीं सदी में एक नया 'चक्रव्यूह' रचा गया है।

Apparently, 2 in 1 didn’t like my Chakravyuh speech. ED ‘insiders’ tell me a raid is being planned.



Waiting with open arms @dir_ed…..Chai and biscuits on me.