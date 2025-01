महाकुंभ 2025 का जादू ! 10 देशों से पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय दल ने पवित्र संगम में लगाई डुबकी, देखे मेले के अद्भुत नजारे (Video)

International Desk: प्रयागराज (Prayagraj) में आयोजित महाकुंभ 2025 ( Mahakumbh 2025)का भव्य और दिव्य आयोजन पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को 10 देशों से आए 21 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय दल (International Delegation) ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यह दल बुधवार, 15 जनवरी 2025 को दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से उन्हें महाकुंभ मेला क्षेत्र ले जाया गया। उनके ठहरने की व्यवस्था अरैल क्षेत्र स्थित भव्य टेंट सिटी में की गई है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित किया गया है।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Uttar Pradesh | A 21-member delegation from 10 different countries visits the sacred Sangam in Prayagraj. pic.twitter.com/Jb4rrz1asN