नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब भी दिया। पीएम मोदी का भाषण करीब यह 2 घंटे तक चला और इस बीच सभी विपक्ष ने संसद में विरोध किया और जमकर नारेबाजी करते रहे इतना ही नहीं कुछ नेता वेल में जाकर भी नारेबाजी करने लगे यह नज़ारा देख पीएम मोदी ने वेल में नारेबाजी कर रहे सांसदों को पानी का गिलास पीने को दिया। पीएम ने पहले कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर को पानी का गिलास दिया, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया जिसे बाद उन्होंने दूसरे सांसद हिबी ईडन को पानी का गिलास बढ़ाया और उन्होंने लेकर पी लिया।

बता दें कि जब विपक्ष पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा कर रहा था, तब पीएम ने हेडफोन पहन लिया इस दौरान बीच में उन्होंने पानी पिया और विपक्षी सांसदों को भी पानी के लिए पूछा। पीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, विपक्षी सदस्यों ने 'मणिपुर के लिए न्याय' के नारे लगाने शुरू कर दिए और विरोध करते हुए सदन के वेल में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदस्यों को वेल में आने का निर्देश देने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी को डांटते देखा गया।



वहीं दूसरी ओर, मंगलवार को लोकसभा में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया इतना ही नहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश की प्रगति को रोकने का भी आरोप लगाया।



Amid heated protests, PM @narendramodi ji offers a glass of water to an opposition MP shouting slogans against him in the well, exemplifying calm amidst the chaos. pic.twitter.com/n3mlk5CwmF — Adv Akhilesh Chaubey (Modi Ka Parivar) (@AkhileshChaubey) July 2, 2024

पीएम मोदी ने कहा, 'जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी पर हमला कर रही हैं। और ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है, देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सब कोई इन बातों से चिंतित है।

इंडिया ब्लॉक के सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच, विपक्ष और कांग्रेस के राहुल गांधी पर तीखे प्रहारों से भरे एक उग्र भाषण में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 'संतुष्टिकरण' का पालन किया है, न कि 'तुष्टिकरण' का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की साजिश रची जा रही है।

PM Modi gave a glass of drinking water to an opposition MP who was shouting slogans against him in the well pic.twitter.com/I4tzWzcXNg