Paris Olympics 2024: फाइनल में पहुंची पहलवान Vinesh Phogat, सोशल मीडिया पर वायरल हुए पुराने पोस्ट

नई दिल्लीः भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics 2024) में क्यूबा की युसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5 . 0 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर बधाईयों का तांता लग गया है। लोग अपने-अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, अश्विनी वैष्णव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने बधाई दी है।



इस बीच सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट के कुछ पुरानी पोस्ट वायरल हो रही हैं। 12 मार्च 2024 को विनेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, “DEAR HATERS , I HAVE SO MUCH FOR YOU TO BE AT. JUST BE PATIENT., यानी प्रिय नफरत करने वालों, मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। बस धैर्य रखें। इसके बाद फोगाट ने 10 मई को एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। इसमें विनेश लिखती हैं, “ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ा धीमी जरूर चलती है पर ‘पिस्ती’ बहुत बारिक है।



विनेश ने 3 जुलाई 2024 को भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को टैग करते हुए लिखा, “मुझे अभी-अभी अपना शेंगेन वीज़ा मिला है। मैं उन सभी अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी वीज़ा दिलवाने में मदद की। बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।



बता दें कि विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई जिन्होंने क्यूबा की युसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5 . 0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती स्पर्धा के 50 किलोवर्ग में स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रख दिया। इससे पहले उन्होंने बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक अपराजेय मौजूदा चैम्पियन युई सुसाकी को शिकस्त देने के बाद यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसी लय को कायम रखते हुए उन्होंने लोपेज को 5-0 के अंतर से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया। इस स्पर्धा का फाइनल बुधवार को खेला जायेगा और विनेश के सामने अमेरिका की सारा ऐन हिल्डेब्रांड की चुनौती होगी।



विनेश भारत की पहली महिला पहलवान है जो ओलंपिक के किसी वर्ग के फाइनल में पहुंची है। पुरुष वर्ग में सुशील कुमार और रवि दाहिया को ओलंपिक फाइनल खेलना का अनुभव है लेकिन ये दोनों रजत पदक ही जीत पाये थे, ऐसे में विनेश के पास कुश्ती में देश का पहला स्वर्ण पदक विजेता बनने का मौका होगा। विनेश रियो और तोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी । विनेश अपने शुरुआती मुकाबले से ही शानदार लय में दिखी। उन्होंने शुरुआती दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त सुसाकी को 3-2 से हराकर बड़ा उलटफेर किया।



लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेरिस ओलंपिक में फाइनल में स्थान बनाने के लिए महिला पहलवान विनेश फोगाट को मंगलवार को बधाई दी और कहा कि आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशाई पड़ा था, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, "एक ही दिन में दुनिया की तीन धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ-साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है।" उन्होंने कहा कि आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशाई पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। कांग्रेस नेता ने कहा, "चैम्पियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज, दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है।"



कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने विनेश के फाइनल में पहुंचने से पहले एक्स पर पोस्ट किया, "शाबाश विनेश फोगाट। मैं जानती हूं कि आपके लिए यह सिर्फ ओ​लंपिक का कठिन मुकाबला भर नहीं है। आपने दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी को तो हराया ही, यह मैदान के भीतर और बाहर आपके संघर्षों की भी जीत है।" उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया आपके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देख रही है। आप इस देश का गौरव हैं और हमेशा रहेंगी। खूब शुभकामनाएं। जय हो! विजय हो!"



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर विनेश फोगाट को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, “पेरिस ओलंपिक-2024 की Women's Freestyle 50KG कुश्ती प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक विजय पताका फहराकर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाली सुप्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट जी को हार्दिक बधाई! अविराम विजय का यह स्वर्णिम अभियान अनवरत चलता रहे, यही कामना है। जय हिंद!



केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई देते हुए कहा कि क्या शानदार प्रदर्शन! बधाई हो विनेश फोगाट #Paris2024 में आपके शानदार प्रदर्शन के लिए महिलाओं की फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा सेमीफ़ाइनल में इस जीत ने आपको पोडियम पर जगह पक्की कर दी है, जो भारत की किसी भी महिला पहलवान के लिए पहला स्थान है। फ़ाइनल मैच के लिए शुभकामनाएँ!



हरियाणा के पूर्व मुख्मयंत्री और वर्तमान में केंद्र में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिखा, “ पेरिस ओलंपकि में Women's Freestyle 50KG कुश्ती प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट को हार्दिक बधाई। फाइनल मुकाबले में भी आप इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करें यही कामना है।