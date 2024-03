हिमाचल राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के साथ हो गया खेला, 9 से ज्यादा विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग होने की खबर

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को मैदान में उतारा है। इसी बीच खबर सामने है कि कांग्रेस के 9 से अधिक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इन सभी विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता शाम पांच बजे तक साफ हो जाएगा। शाम को 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और विजेता का पता चलेगा।



#WATCH | On rumours of cross-voting in Rajya Sabha elections, Himachal Pradesh Congress chief Pratibha Virbhadra Singh says, "We will see when the results come out and face the situation. We will sail through, we have the majority. We had an indication that they (BJP) would use… pic.twitter.com/V2gw1Wj1rR — ANI (@ANI) February 27, 2024