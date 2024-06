G-7 Summit : जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी, जॉर्जिया मेलोनी ने किया स्वागत

इंटरनेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली में जी7 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया और संक्षिप्त रूप से अभिवादन किया। इससे पहले आज, पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान विश्व नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बातचीत की। पता चला है कि जेलेंस्की ने मोदी को रूस-यूक्रेन संघर्ष के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। मोदी ने पिछले साल मई में हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। भारत का कहना है कि यूक्रेन में संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।

ऋषि सुनक और इमैनुएल मैक्रों के साथ मुलाकात

इससे पहले पीएम मोदी ने जी7 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के अलावा दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया में हैं।

