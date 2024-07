लोकसभा में बोले PM मोदी- राष्ट्रपति ने हम सबका मार्गदर्शन किया

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम करीब 4 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 बजे के करीब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे।''



At around 4 PM this evening, Prime Minister @narendramodi will reply to the Motion of Thanks, on the President's address in the Lok Sabha. — PMO India (@PMOIndia) July 2, 2024