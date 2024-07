शहजाद पूनावाला का गांधी परिवार पर हमला, कहा-वायनाड की मदद के बजाय आंखें मूंदे हैं भाई-बहन

केरल : केरल के वायनाड में हाल ही में आई गंभीर आपदा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने अपनी यात्रा को टाल दिया है। इसके परिणामस्वरूप बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गांधी परिवार पर तीखा हमला किया है। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आलोचना की है।

वीडियो में शहजाद पूनावाला ने कहा, "जब चुनावी सीट और वोट की बात आती है, तब कांग्रेस नेता दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और वायनाड की याद दिलाते हैं। जब अमेठी में जीत हासिल नहीं हुई, तो राहुल गांधी ने वायनाड का रुख किया और अपनी बहन को वहां चुनाव लडने के लिए भेज दिया। लेकिन आज जब वायनाड और केरल को उनकी मदद की जरूरत है, तो वे आंखें मूंदे हुए हैं और दूसरी दिशा में देख रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और प्रियंका गांधी वायनाड में स्थिति की गंभीरता को समझने में विफल रहे हैं और वहां जाने के बहाने बना रहे हैं।

When they want votes & seats the brother sister remember Wayanad & Kerala



Today they have ditched Kerala even as RSS swayamsevaks serve & help those in dire need



आज जब केरल को ज़रूरत थी तो भई बहन भाग गये

यह इस परिवार का चरित्र है - use & throw



सेवा में कौन है? RSS… pic.twitter.com/nPn4TTdZqD — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) July 31, 2024