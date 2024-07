स्कूल में जबरन प्रिंसिपल को कुर्सी से उठाया, कहा- गेट-आउट! पेपर लीक में 2.40 करोड़ गबन करने का आरोप

नेशनल डेस्क: पेपर लीक की जांच के बीच यूपी के प्रिंसिपल को जबरन पद से हटाया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा कि संस्था के अध्यक्ष के नेतृत्व में स्कूल स्टाफ का एक समूह प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रवेश करता है और उन्हें तुरंत अपनी कुर्सी खाली करने के लिए कहते है। प्रिंसिपल ने विरोध किया, जिसके बाद उन्हें बलपूर्वक हटा दिया गया और उनका फोन भी छीन लिया गया।

इसके बाद, नवनियुक्त प्रिंसिपल को उनके स्थान पर बैठाया गया, उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। 2 मिनट 20 सेकंड की यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह नाटकीय दृश्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल का है। यह मामला केंद्र में एक परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा कथित करोड़ों रुपये का घोटाला है।

जानें क्या हुआ...?

डायोसीज़ लखनऊ का प्रतिनिधित्व करने वाले बिशप मौरिस एडगर डैन ने कहा है कि स्कूल 11 फरवरी के यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ-एआरओ) पेपर लीक से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले में उलझा हुआ है। बिशप डैन ने कहा कि पेपर लीक के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में एक स्टाफ सदस्य विनीत जसवंत भी शामिल था, जिसमें प्रिंसिपल पारुल सोलोमन की संलिप्तता भी सामने आई थी। उन्होंने दावा किया कि सोलोमन को हटाया जाना घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता का सीधा परिणाम था।

11 फरवरी को प्रयागराज में परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। यूपी एसटीएफ ने बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक विनीत यशवंत सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। नेटवर्क ने कथित तौर पर परीक्षा केंद्र से सुबह 6:30 बजे मोबाइल फोन से पेपर की फोटो खींचकर उसे लीक कर दिया।

Bishop Johnson Girls School,missionary school in Prayagraj (the lady Principal of this school is being forcefully removed from her chair and the new Principal takes over)

pic.twitter.com/82AU2BiZv1