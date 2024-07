बैडमिंटन कोर्ट में आमने-सामने आई राष्ट्रपति और साइना नेहवाल, प्रेसिडेंट ने डट कर खेला मुकाबला

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन का खेल खेला। राष्ट्रपति मुर्मू ने रैकेट खेल में अपने कौशल का प्रदर्शन किया और साइना की प्रशंसा की।

बैडमिंटन खेलने के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कई शॉट लगाए और उन्होंने कई मौके पर साइना नेहवाल को मात भी दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का अनावरण किया था।

सोशल मीडिया पर साइना नेहवाल ने राष्ट्रपति के साथ खेलने का मौका मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा, "भारत के राष्ट्रपति के साथ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है... यह मेरे जीवन का कितना यादगार दिन है. मेरे साथ बैडमिंटन खेलने के लिए राष्ट्रपति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।"

33 वर्षीय साइना नेहवाल ने अपने करियर की शुरुआत में 2008 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतकर सभी का ध्यान आकर्षित किया था। 2008 में, वह ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। उन्होंने हांगकांग की तत्कालीन विश्व नंबर पांच खिलाड़ी वांग चेन को हराया, लेकिन इंडोनेशिया की मारिया क्रिस्टिन यूलियांटी से हार गईं।

President Droupadi Murmu’s natural love for sports and games was seen when she played badminton with the much-celebrated player Ms. Saina Nehwal at the Badminton Court in Rashtrapati Bhavan. The President’s inspiring step is in keeping with India’s emergence as a badminton-power… pic.twitter.com/DGjRudbzSc