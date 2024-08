जन संवाद और पीएम पर सीधा वार, ...नई राजनीति ? क्या केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: 4 दिसंबर 2013 को, जब अरविंद केजरीवाल की नई बनी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित किया, तब राहुल गांधी ने कहा था कि वे केजरीवाल की सफलता से सीखेंगे। आज, लगभग 11 साल बाद, राहुल गांधी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शैली में सुधार करते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और खुद को एक प्रभावी नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं।



राहुल गांधी के समर्थकों का क्या कहना है?

राहुल गांधी के समर्थक बताते हैं कि गांधी परिवार के इस युवा नेता ने पहले ही 'केजरीवाल' को पछाड़ने की योजना बनाई थी। हालांकि, राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं, उनकी मां सोनिया गांधी की सतर्कता, और अपनी वंशवादी पृष्ठभूमि के कारण कुछ समय के लिए अटका रहे।



लोकसभा में साहसी नेता के रूप में उभरते राहुल गांधी

आज, राहुल गांधी लोकसभा में एक साहसी नेता के रूप में उभर रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ छापेमारी और गिरफ्तारी की योजना बना रहा है। यह दावा उन्होंने सुबह 1:52 बजे एक माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर किया, जो उनके राजनीतिक साहस को दर्शाता है। इस समय ने ईडी के खिलाफ उनके दावे को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता उनकी रात के समय अनुपलब्धता की शिकायत करते रहे हैं।



ईडी को चुनौती देने का प्रभाव

राहुल गांधी द्वारा ईडी को चुनौती देने से यह साफ है कि उन्होंने कई राजनीतिक गणनाएँ की हैं। अगर ईडी उन्हें नहीं बुलाती, तो राहुल गांधी इसे अपनी जीत मानेंगे। अगर ईडी कार्रवाई करती है, तो राहुल इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देंगे। इससे यह भी साबित होगा कि राहुल को ईडी की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी। लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुकाबले विपक्ष के पास 47 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि विपक्ष को नौकरशाही में भी समर्थन मिल सकता है।



पीएम मोदी पर लगातार हमलावर

राहुल गांधी की तरह, अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यापारिक घरानों के साथ कथित निकटता के आरोप लगाए हैं। लोकसभा अभियान के दौरान पीएम मोदी ने कुछ उद्योगपतियों को कांग्रेस और विपक्ष के फंडरेज़र के रूप में जोड़ा, जो राहुल गांधी के दबाव में की गई एक प्रतिक्रिया मानी गई। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और व्यापारिक घरानों पर आरोप लगाते रहे हैं, जिससे उनके आरोप को बल मिला है।



Apparently, 2 in 1 didn’t like my Chakravyuh speech. ED ‘insiders’ tell me a raid is being planned.



Waiting with open arms @dir_ed…..Chai and biscuits on me. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 1, 2024