'हर साल फिल्म उद्योग को हो रहा 20,000 करोड़ का नुकसान...', राघव चड्ढा ने की OTT प्लेटफॉर्म्स पर पायरेसी को रोकने की मांग

नेशनल डेस्क: AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज सरकार से OTT प्लेटफॉर्म्स पर पायरेसी को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में बताया कि पायरेसी की वजह से फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है।



Piracy is a significant plague that is all pervasive in the film industry and now in OTT world as well.



The film industry is facing a loss of Rs 20,000 crore annually because of piracy. Online piracy saw a 62% surge during the pandemic.



