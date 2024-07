राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के वीर सपूतों को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा- जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को करता रहेगा प्रेरित

नेशनल डेस्क: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करने के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ने और अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को शुक्रवार को श्रद्धांजलि अर्पित की।



On the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas, paid tributes to India’s bravehearts at the National War Memorial in New Delhi. #KargilVijayDiwas2024 pic.twitter.com/9MyTv5K3gg — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 26, 2024

'बहादुर जवानों के अदम्य साहस को याद करते हैं...'

राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं। हम 1999 के युद्ध में वीरता से लड़ने वाले बहादुर जवानों के अदम्य साहस को याद करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''उनकी अटूट प्रतिबद्धता, शौर्य और देशभक्ति ने यह बताया है कि हमारा देश सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। उनकी सेवा और बलिदान हर भारतीय और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।''

Today, on 25th anniversary of #KargilVijayDiwas, we remember the indomitable spirit and courage of the brave soldiers who fought valiantly in 1999 war. Their unwavering commitment, valour and patriotism ensured that our country remained safe and secure. Their service and…