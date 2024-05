दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल, टूटा बिजली मांग का रिकॉर्ड, 8300 मेगावाट से ज्यादा पहुंची डिमांड

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी के सारे रिकाॅर्ड टूट गए हैं। दिल्ली के मौसम विभाग ने आज शहर में अब तक का सबसे अधिक तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। इस बीच गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बुधवार दोपहर को बिजली की अधिकतम मांग 8,302 मेगावाट पर पहुंच गई।

यह पहली बार है कि दिल्ली में बिजली की मांग 8,300 मेगावाट को पार कर गई है। डिस्कॉम अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा, ''दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8302 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो दिल्ली के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मांग है। कुछ दिन पहले ही बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 22 मई को दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। लगातार 12 दिनों तक दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 2024 में 7000 मेगावाट को पार कर गई है।''

