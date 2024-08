गुजरात में श्रावण मास की शुरुआत, कांवड़ यात्रा पर हुई फूलों की बारिश

गुजरात : उत्तर प्रदेश के बाद, अब गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को ड्रोन के माध्यम से अमरनाथ धाम की कांवर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। यह खास कार्यक्रम गुजरात में रविवार से शुरू हुए श्रावण मास के अवसर पर आयोजित किया गया है, जो 3 सितंबर तक चलेगा।

श्रावण मास की विशेषताएँ और कांवड़ यात्रा:

आपको बता दें कि श्रावण मास हिन्दू पंचांग का एक महत्वपूर्ण महीना है, जिसमें भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दौरान, बड़ी संख्या में श्रद्धालु ‘कांवड़’ के साथ गंगा नदी से पवित्र जल लेकर ‘शिवलिंग’ पर अर्पित करने के लिए यात्रा करते हैं। इस माह के दौरान भक्त विशेष रूप से शिव की पूजा और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Flowers were showered on the people participating in the Kanwar Yatra through drones at Amarnath Dham.



Shravan month has started in Gujarat from today and will conclude on September 3, 2024. pic.twitter.com/O8Rqkk2yko