महाराष्ट्र के जलगांव में पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, यात्रियों में दहशत, सामने आया Video

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र के जलगांव में एक पैसेजर ट्रेन पर पथराव करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फिलहाल मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्द करके जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें साफ दिख रहा है कि पथराव के चलते यात्री डरे हुए हैं, जबकि कुछ यात्री खुद को बचान के लिए खिड़कियों को भी बंद कर रहे हैं। हालांकि, गनीमत रही कि इस पथराव में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है।

Stone pelting on a train in Maharashtra, without any reason...

Even women were part of it.



You can identify stone pelters by their attire. pic.twitter.com/4gzsqj80nE — Mr Sinha (@MrSinha_) July 13, 2024