27 घंटे की उड़ान के बाद तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंचने पर सुनीता विलियम्स ने डांस कर मनाया जश्न, देखें video

ह्यूस्टन: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुंचते हुए एक वायरल क्लिप में जोरदार डांस करते देखा गया। 58 वर्षीय विलियम्स ने बुधवार को तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी और अपनी पहली उड़ान में चालक दल वाले अंतरिक्ष यान का परीक्षण करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया।

उन्होंने अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। जबकि विलियम्स उड़ान परीक्षण के लिए पायलट हैं, 61 वर्षीय विल्मोर मिशन के कमांडर हैं। सीएसटी-100 स्टारलाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च होने के बाद लगभग 27 घंटे की उड़ान के बाद गुरुवार को परिक्रमा मंच पर पहुंचा।

Listen to the @Space_Station crew's remarks welcoming #Starliner Crew Flight Test commander Butch Wilmore and pilot @Astro_Suni to ISS after entering today at 3:45 p.m. ET. pic.twitter.com/2TGVNQW89r — Boeing Space (@BoeingSpace) June 6, 2024

जैसे ही नया स्टारलाइनर कैप्सूल और नासा का उद्घाटन दो सदस्यीय दल आईएसएस के साथ सुरक्षित रूप से पहुंचा, विलियम्स ने थोड़ा नृत्य करके और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को गले लगाकर अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने आगमन का जश्न मनाया। नासा के एक लाइव वीडियो फ़ीड में मुस्कुराते हुए नए आगमन को दिखाया गया, जो अपने नीले फ्लाइट सूट पहने हुए थे, एक के बाद एक, गद्देदार मार्ग से वजन रहित होकर स्टेशन में तैर रहे थे। विलियम्स ने एक संक्षिप्त स्वागत समारोह के दौरान कहा, "हम अंतरिक्ष में जाकर उतने ही खुश हैं जितना हो सकता है।" दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और चौकी के वर्तमान सात निवासी चालक दल के सदस्यों: चार साथी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और तीन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने गले लगाकर और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया।

Docking confirmed!@BoeingSpace's #Starliner docked to the forward-facing port of the @Space_Station's Harmony module at 1:34pm ET (1734 UTC). @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams will soon make their way into the orbital laboratory, where they'll spend about a week. pic.twitter.com/BtcXA4Vq4t