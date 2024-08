AAP को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसके कारण उन्हें 16 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यह जमानत दी है और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

Supreme Court imposes condition directing him to surrender his passport and not to influence witnesses. — ANI (@ANI) August 9, 2024