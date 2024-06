जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना के अड्डे पर आतंकवादियों की गोलीबारी में 5 जवान, 1 पुलिसकर्मी घायल, 72 घंटे में तीसरा हमला

नेशनल डेस्क: बढ़ते तनाव के बीच, जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना के अस्थायी संचालन बेस (टीओबी) पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद एक आतंकवादी को मार गिराया गया, और 5 जवान, 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रियासी और कठुआ के बाद जम्मू क्षेत्र में पिछले तीन दिनों में यह तीसरा आतंकी हमला है।



जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने कहा, "एक आतंकवादी को मार गिराया गया, और एक नागरिक घायल हो गया, लेकिन अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं।"

#WATCH | Doda, J&K: Injured being brought to the Sub District Hospital Bhaderwah as an encounter is underway between security forces and terrorists in the Chattargala area of Doda. pic.twitter.com/BxXaus49Qd — ANI (@ANI) June 11, 2024