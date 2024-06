हर तरफ इंडिया-इंडिया के नारे, ढोल-पटाखों की गूंज...कश्मीर से कन्याकुमारी तक टीम इंडिया की जीत में डूबा देश, देखें Video

Edited By Yaspal,Updated: 30 Jun, 2024 12:51 AM

नेशनल डेस्कः टी20 विश्वकप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया की जीत पर देशभर में जश्न का माहौल है। जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। नाच-गाना कर रहे हैं। पटाखे फोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बधाईयों का तांता लग लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी हर नेता टीम इंडिया की जीत पर बधाई दे रहा है। बॉलीवुड जगत भी इससे पीछे नहीं है।

#WATCH | J&K: Fans from Jammu cheer and celebrate as India lift the T20 World Cup trophy for the second time. pic.twitter.com/IzF7azqFhn — ANI (@ANI) June 29, 2024

टीम इंडिया ने 17 साल बाद टी20 विश्वकप जीता है। लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली-NCR समेत देश के हर हिस्से में जश्न मन रहा है। भारत की जीत के बाद दिवाली जैसा माहौल है, लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं, कहीं ढोल-नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं पटाखे फोड़े गए। भारत-साउथ अफ्रीका के बीच हुए दिलचस्प मुकाबले में भारत ने विश्व फतह कर ली। जैसे ही विश्वकप भारत के खाते में आया तो हर देशवासी झूम उठा। दिल्ली के कई इलाकों में लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाने लगे। वहीं, नोएडा के सेक्टर 75 में लोगों ने पटाखे फोड़े।

देर रात टीम इंडिया की जीत का जश्न वाराणसी में धूमधाम से मनाया गया। लोग भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर पार्कों में आ गए। खुशी में लोगों ने आतिशबाजी की। इसके साथ ही लोगों ने हर-हर महादेव के जयकारे भी लगाए। जम्मू में भी लोगों ने टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हर तरफ लोग अपने-अपने अंदाज में जश्न मना रहे हैं।

#WATCH | Delhi: Fans celebrate and cheer for Team India after India lifted the second T20 World Cup trophy beating South Africa



(Visuals from India Gate) pic.twitter.com/GhEWs7Ltvb — ANI (@ANI) June 29, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने दी जीत की बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को टी 20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी और उन्हें चैंपियन करार देते हुए कहा कि क्रिकेटरों ने विश्व कप के साथ-साथ करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी 20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।



प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''चैंपियंस! हमारी टीम शानदार अंदाज में टी-20 विश्व कप लेकर आई है। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है।'' उन्होंने उस रोमांचक मैच को ऐतिहासिक बताया जिसमें भारत ने दृढ़ निश्चयी दक्षिण अफ्रीकी टीम को मात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ से अधिक भारतीय हमारे सभी क्रिकेटर्स के प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्होंने मैदान में कप जीता है, और देश के हर गांवों और गलियों में करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है क्योंकि इसमें कई देशों की टीम ने हिस्सा लिया था।