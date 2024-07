पश्चिम बंगालः मुर्शिदाबाद में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 20 से ज्यादा छात्र घायल

नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से दर्दनाक मामला सामने आया है। जिले के डोमकल में एक स्कूल पर आकाशीय बिजली गिरने से 20 से अधिक छात्र घायल हो गए हैं। सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में बिजली गिरने से एक महिला और उसके नाबालिग पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए।

