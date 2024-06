अपने तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने किसे किया है आमंत्रित ? जानिए इसके पीछे का क्या है महत्व

नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बुधवार यानी 5 जून को इस्तीफा देने के बाद, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी अब जोरों शोरों से चल रही है, जो की आब 9 जून को होने की संभावना है। मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा लोकसभा चुनावों में 293 सीटें जीतने के साथ ऐतिहासिक तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।



मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि श्रीलंका और बांग्लादेश सहित भारत के पड़ोसी देशों के कई विश्व नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए फॉर्मल निमंत्रण गुरुवार यानी की आज भेजें जाएंगे को भेजे जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मोदी ने अपने इस खास दिन के लिए किसे आमंत्रित किया है? और निमंत्रण के पीछे का उनका क्या महत्व है?







किसे-किसे आमंत्रित किया गया है?

कई रिपोर्टों में कहा गया है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को ध्यान में रखते हुए, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मॉरीशस जैसे पड़ोसी देशों के नेताओं को अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, जबकि रानिल विक्रमसिंघे और शेख हसीना ने भी अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के मीडिया कार्यालय ने पुष्टि की कि मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है और उनहोंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।



खबर है कि मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बातचीत की और फोन पर बातचीत में उन्होंने हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह भी कहा गया है कि नेपाल के पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', भूटान के शेरिंग तोबगे और मॉरीशस के प्रविंद जगन्नाथ को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा।



President Ranil Wickremesinghe congratulated Indian Prime Minister Narendra Modi on the @BJP4India led NDA's electoral victory in a phone call. (1/2) pic.twitter.com/tNhJfuPAxX — President's Media Division of Sri Lanka - PMD (@PMDNewsGov) June 5, 2024