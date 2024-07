'मां-पिता को परेशान करने के लिए...', Holiday Homework को लेकर स्कूल टीचर्स पर भड़की महिला

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह बच्चों को दिए जाने वाले हॉलिडे होमवर्क को लेकर टीचरर्स पर अपनी भड़ास निकालती हुई दिखाई दे रही है। महिला कहती है कि स्कूल टीचर्स बच्चों के मां-बाप को जानबूझकर परेशान करते हैं। टीचर्स को सब पता होता है कि वो जो प्रोजेक्ट और होमवर्क दे रहे हैं, वो कोई बच्चा नहीं करेगा, उनके मां-बाप करेंगे। ये सब बाते जानते हुए भी टीचर्स जानबूझकर मां-बाप को परेशान करते हैं।



Education system is doing this to parents ❌ pic.twitter.com/0UthwtwHyN — Eminent Woke (@WokePandemic) June 30, 2024