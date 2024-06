भारत की T20 World Cup में जीत पर झूम उठी दुनिया, इजरायल-US ने दी बधाई, आनंद महिंद्रा व गूगल CEO बोले...

इंटरनेशनल डेस्कः भारत की टी-20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर जीत पर पूरी दुनिया झूम रही है। भारत ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम ने डेथ ओवर में साउथ अफ्रीका के मुंह से जीत छीन कर अपनी मेहनत और काबलियत को साबित कर दिया है । इस जीत के बाद देश दुनिया से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी जा रही है। इजरायल से लेकर अमेरिका तक ने भारत को जीत की बधाई दी है।

भारत में इजरायल के वर्तमान राजदूत ने भी इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए X पर लिखा ‘ चक दे ​इंडिया #टी20वर्ल्डकप2024 में शानदार जीत के लिए #टीमइंडिया को बधाई! वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि!’ बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारती टीम को बधाई दी है। इसके अलावा श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत को बधाई देते हुए लिखा- "दबाव में शानदार प्रदर्शन"। अमेरिका की ओर से भी जीत की बधाई आई है । भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने X पर अपने पोस्ट में लिखा ‘वाह, शानदार जीत! बधाई #TeamIndia #MenInBlue! #T20WorldCup’ । बता दें कि टी-20 वर्ल्ड के कुछ मैच वेस्टइंडीज में तो कुछ मैच अमेरिका में हुए थे।

आनंद महिंद्रा बोले ...

वहीं देश के जानेमाने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा ‘नमस्ते चैट GPT 4.O कृपया मुझे भारतीय क्रिकेट टीम को सुपरहीरो के रूप में दिखाने वाली एक तस्वीर बनाकर दें क्योंकि वे अंत तक सुपरकूल थे। भारत के लिए इस फाइनल का सबसे बड़ा उपहार यह था कि यह आसान नहीं था। यह लगभग उनकी पकड़ से फिसल गया था लेकिन उन्होंने अपने मन में कभी मैच नहीं हारा। हम सभी को याद दिलाते हुए कि सुपरहीरो बनना कभी भी जीतने के दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाले रवैये के बिना नहीं आता है...जय हो!’

