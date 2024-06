Budh Pradosh Vrat 2024: आज बन रहे हैं 6 शुभ संयोग, इस तरह पूजा करने से मिलेगा दोगुना फल

Edited By Prachi Sharma,Updated: 19 Jun, 2024 07:00 AM

Budh Pradosh Vrat 2024: पंचांग के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। जिस दिन से व्रत होता है उसके नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि आज बुधवार है तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। आज के दिन देवों के देव महादेव की पूजा करने से बड़े से बड़े कार्य बिना किसी रूकावट से पूर्ण हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी के चांस भी बढ़ जाते हैं। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत काफी खास है क्योंकि आज के दिन एक या दो नहीं बल्कि 6 शुभ योग बन रहे हैं, जिस वजह से आज के दिन की खासियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में यदि आप इस दौरान कुछ खास उपाय करते हैं तो जीवन की सारी परेशानियों को भोलेनाथ दूर कर देते हैं। बता दें कि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन से शुभ संयोग बनने जा रहे हैं और कुछ खास उपाय।

Pradosh fast shubh yog प्रदोष व्रत शुभ योग

सिद्ध योग - भोर से लेकर रात्रि 09 बजकर 12 मिनट तक

साध्य योग - रात्रि 09 बजकर 12 मिनट से अगले दिन रात्रि 08 बजकर 13 मिनट तक

सर्वार्थ सिद्धि योग - शाम 05 बजकर 23 मिनट से अगले दिन सुबह 05 बजकर 24 मिनट तक

रवि योग - शाम 05 बजकर 23 मिनट से अगले दिन सुबह 05 बजकर 24 मिनट तक

अमृत सिद्धि योग - शाम 05 बजकर 23 मिनट से अगले दिन सुबह 05 बजकर 24 मिनट तक

Do these measures for happiness सुख-सौभाग्य के लिए करें ये उपाय

इस तरह करें भगवान शिव का अभिषेक- आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र के साथ अभिषेक करते हुए ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मकता दिन ब दिन दूर होती हुई दिखाई देगी।

यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर परेशानियों ने आपको घेर लिया है तो इससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके बाद एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये हमेशा शुद्ध हो।

यदि आपका कोई काम बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा तो आज के दिन शाम या सुबह के समय काले तिल के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से सारे बिगड़े हुए काज बन जाते हैं।