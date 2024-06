Budhwar ke Upay: बुधवार के दिन करें ये उपाय, हर परेशानी से मिलेगा छुटकारा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Jun, 2024 07:02 AM

हिंदू धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं। बुधवार का दिन बप्पा की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन गणपति की पूजा

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Budhwar ke Upay: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं। बुधवार का दिन बप्पा की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन गणपति की पूजा-अर्चना करने से हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें बुधवार के दिन करने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं कि बुधवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए-



Do this remedy on Wednesday बुधवार के दिन करें यह उपाय

बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर उन्हें 21 शमी के पत्ते अर्पित करें। साथ ही बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है।



हिंदू धर्म में दान को बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।



बुधवार के दिन मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इस उपाय को करने से जीवन से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और कारोबार में तरक्की होगी।



बुधवार को सुबह उठकर स्नान करें। बप्पा की पूजा करने के बाद गणेश स्तोत्र का पाठ करें और बप्पा के नामों का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या और कर्ज से छुटकारा मिलता है। साथ ही सौभाग्य और अखंड ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।



बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। इस दिन हरे रंग का रुमाल अपने जेब में रखें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं।