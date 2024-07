Jaya Parvati Vrat: जीवन में ढेरों खुशियां चाहते हैं तो आज न खाएं नमक

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Jul, 2024 07:24 AM

पंचांग के अनुसार, जया पार्वती व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का एक खास स्थान है। इस व्रत को गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Jaya Parvati Vrat 2024: पंचांग के अनुसार, जया पार्वती व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का एक खास स्थान है। इस व्रत को गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत आज 19 जुलाई, शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसका पालन करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और सुख-समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है, इनमें से ही एक है नमक का वर्जित होना। जया पार्वती व्रत के दिन नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस दिन नमक का इस्तेमाल क्यों वर्जित माना जाता है ?

आज का पंचांग- 19 जुलाई, 2024

मां लक्ष्मी को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 5 फूल, नहीं तो धनवान बनने की मनोकामना रह जाएगी अधूरी

आज से बुध ग्रह इन राशियों को देंगे जबरदस्त कामयाबी

Kanwar yatra: ये है सावन का अनोखा अनुष्ठान, शिवपूजन और कांवड़ यात्रा की जानकारी के लिए पढ़ें...

Somnath Tourism: सोमनाथ मंदिर जाने से पहले पढ़ें ये यात्रा गाइड

Sawan: राशि अनुसार भोले भंडारी को रिझाएं, खुशियों से भर लें अपनी झोली

आज का राशिफल 19 जुलाई, 2024- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (19th july): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 19 जुलाई - तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन

Sawan Month: सावन में हो जाए इनका दर्शन तो समझ जाएं भोले बाबा खोलने वाले हैं भाग्य के द्वार

Vyasa Purnima- आखिर क्यों, ऋषि वेदव्यास ने क्यों किया वेदों का विभाजन

Why is salt forbidden in Jaya Parvati fast जया पार्वती व्रत में नमक क्यों है वर्जित

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने सभी देवी-देवताओं को खाने के लिए कैलाश पर्वत पर आमंत्रण दिया था। सभी देवी-देवता माता पार्वती के आमंत्रण पर कैलाश पर्वत पहुंचे। जहां माता पार्वती ने कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए हुए थे। इसके बाद माता ने सभी देवी-देवताओं को बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ खाना परोसा। सभी ने बहुत ही खुश होकर खाने का स्वाद लिया।



माता पार्वती के हाथ का भोजन करके सभी देवी-देवता बहुत खुश हुए। जब माता ने खुद भोजन ग्रहण किया तो उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था। माता पार्वती ने सोचा की सभी ने मेरा सम्मान और आदर करने के लिए बिना नमक वाला भोजन ग्रहण कर लिया। माता पार्वती ने सभी देवी-देवताओं को बताया कि बिना नमक का भोजन व्रत वाले भोजन के समान माना जाता है। एक प्रकार से सभी देवी-देवताओं ने व्रत के नियमों का पालन किया है। ऐसे में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन जया पार्वती व्रत के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें नमक का सेवन करना वर्जित होगा।