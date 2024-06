Kitchen Vastu Tips: किचन की इस दिशा में रखें लोहे के बर्तन, जल्द ही दूर हो जाएगी धन की कमी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 15 Jun, 2024 11:34 AM

Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर की हर एक चीज वास्तु शास्त्र के हिसाब से रखी जाए तो ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं वहीं दूसरी तरफ वास्तु से जुड़ी छोटी-छोटी गलती आपके जीवन में परेशानियों का घड़ा भर सकती हैं। आज इस आर्टिकल में बात करेंगे लोहे के बर्तनों के बारे में कि इन्हें घर और रसोई में कहां पर रखना चाहिए। बाकि सभी चीजों की तरफ लोहे की वस्तु भी वास्तु शास्त्र में काफी अहम होती हैं। इससे जुड़े वास्तु नियम यदि आप फॉलो करते हैं तो जीवन की परेशानियों के साथ-साथ धन की कमी भी जल्द खत्म हो जाती है। तो चलिए जानते हैं -

वास्तु के मुताबिक लोहे का संबंध दो ग्रहों से हैं। बता दें कि लोहा यदि आपके जीवन में परेशानी पैदा करता है इसका मतलब वो शनि से जुड़ा है। दूसरी तरफ यदि आपको लोहे की वजह से फायदे देखने को मिलते हैं तो इसका सीधा संबंध राहु के साथ है। कुल मिलाकर लोहे के आपको नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं।

ऐसे में इसे रखने के लिए दिशा का ध्यान रखना बेहद ही जरुरी है। अगर आपके किचन में लोहे की कोई चीज रखी है तो ये भी ध्यान रखें कि उसकी दिशा सही हो। वास्तु के अनुसार इन्हें रखने के लिए पश्चिम दिशा सबसे ज्यादा उत्तम मानी गई है। इस दिशा का संबंध शनि देव से है। यदि आप इस जगह लोहे की कोई चीज रखते हैं तो आपके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति शनि की ढैया या फिर उनके दृष्टि से पीड़ित है तो वहां से भी आपको फायदे देखने को मिलेंगे।

इसी के साथ-साथ ये भी ध्यान रखें कि को भी टूटा-फूटा बर्तन घर में न रखें। यदि आप करते हैं तो मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में हमेशा साफ़-सुथरी और शुद्ध वस्तु ही रखनी चाहिए।