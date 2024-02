Lakshmi Narayan Yog: आज 12 फरवरी को लक्ष्मी नारायण योग बनने से इन 3 राशियों को होगा बड़ा धन लाभ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Feb, 2024 11:27 AM

Lakshmi Narayan Yog: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति का विशेष महत्व है। किसी भी राशि के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने से 12 राशियों के जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। 12 फरवरी को मकर राशि में लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। यह योग 12 से 20 फरवरी यानी 8 दिनों तक रहेगा। इस दौरान शुक्र और बुध की कृपा 3 राशियों के जातकों पर बनी रहेगी। जिससे उनके जीवन में कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जब किसी भी राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र की युति होती है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अगर इस योग में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो यह योग और भी फलदायी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दौरान किन राशियों को लाभ होने वाला है-



When will Lakshmi Narayan Yog last कब से कब तक रहेगा लक्ष्मी नारायण योग

हिंदू पंचांग के अनुसार, बुध मकर राशि में 1 फरवरी को दोपहर 2 बजकर 29 मिनट पर गोचर कर चुके हैं और 20 फरवरी को सुबह 6 बजकर 07 मिनट तक विराजमान रहेंगे। वहीं, 12 फरवरी को सुबह 5 बजे शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 7 मार्च तक इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में 20 फरवरी तक मकर राशि में ये युति रहने वाली है। इस आधार पर 12 फरवरी से 20 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग रहेगा।



Luck of people of these zodiac signs will shine with Lakshmi Narayan Yoga लक्ष्मी नारायण योग से चमकेगी इन राशि वालों की किस्मत

Aries Horoscope मेष राशि

फरवरी के महीने में मेष राशि वालों को लक्ष्मी नारायण का शुभ लाभ मिलने वाला है। बिजनेस में अच्छा धन लाभ होगा। व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है। इस राशि के छात्रों को परीक्षा में मनचाही सफलता मिलेगी। परिवार के साथ लंबे समय बाद समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। सेहत का खास ध्यान रखें।



Gemini Horoscope मिथुन राशि

12 फरवरी से बनने जा रहे लक्ष्मी नारायण योग से मिथुन राशि वालों के जीवन में बहुत धन आएगा। व्यापार कर रहे लोग अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कारोबार में बदलाव कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस राशि के युवा अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर हो जाएंगे।



Virgo Horoscope कन्या राशि

इस राशि के लोगों को लक्ष्मी नारायण योग के कारण कई शुभ फल प्राप्त होंगे। व्यापार और कारोबार में अच्छे आर्थिक लाभ होने की संभावना है। इस राशि के अविवाहित लोग अपने मनचाहे साथी के साथ शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इस राशि के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में रहेगा। सेहत ठीक रहेगी।