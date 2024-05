Nautapa: आज से शुरू हो रहा नौतपा, इन उपायों से बनाएं अपने 9 दिन खुशहाल

Edited By Prachi Sharma,Updated: 25 May, 2024 11:28 AM

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के अगले दिन से ही नौतपा शुरू हो जाता है और आज 25 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिस

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Nautapa: पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के अगले दिन से ही नौतपा शुरू हो जाता है और आज 25 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिस वजह से पूरे 9 दिन तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष ऐसा होता है और पूरे 9 दिन तक सूर्य देव उग्र रूप में रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की सीधी दृष्टि पृथ्वी पर पड़ती है जिस वजह से पृथ्वी के लोगों को गर्मी झेलनी पड़ती है। बता दें कि अगर आप इस दौरान सूर्य देव के बुरे प्रकोप से बचना चाहते हैं तो इन 9 दिन इन उपायों को करने से सूर्य देव के प्रकोप से राहत देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं-

Do these remedies in Nautapa नौतपा में करें ये उपाय

Shani vakri: 135 दिनों तक शनि चलने जा रहे हैं उल्टी चाल, इन राशियों को करेंगे मालामाल

Hemkunt Sahib Yatra 2024: आज खुलेंगे हेमकुंट साहिब के कपाट

आज का पंचांग- 25 मई, 2024

आज का राशिफल 25 मई, 2024- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (25th May): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 25 मई- पल-पल दिल के पास तुम रहते हो

इन नौ दिनों में सबसे पहले तो सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो गर्मियों की होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है।

नौतपा के दौरान ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ठंडी चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि दही, नींबू, नारियल पानी आदि।

नौतपा के पूरे 9 दिन श्री कृष्ण के बालरूप की पूजा-अर्चना करें और उन्हें प्रतिदिन चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद इसे इसी चन्दन के लेप को स्वयं भी उसका तिलक करें। ऐसा करने से आपको ठंडक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपका क्रोध भी शांत होगा।

सूर्य देव के उग्र रूप से बचने के लिए नौतपा में हर रोज शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से जल्द ही आपको राहत मिलेगी।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान आपके घर कोई भी आए उसे पाने के साथ कुछ मीठा खाने को भी अवश्य दें।

नौतपा के दौरान यदि महिलाएं मेहंदी लगाती हैं तो उनकी तासीर ठंडी रहती है और ये आपके शरीर को ठंडक प्रदान करती है।

Don't do these things during Nautapa नौतपा के दौरान न करें ये काम

नौतपा में किसी को बुरा-भला बोलने से बचें।

अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ बाहर न भेजें।

तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से परहेज करें।

नौतपा के दौरान कम से कम 2 बार स्नान जरूर करें।