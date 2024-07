Panchak August 2024: अगस्त में इस दिन से शुरू हो रहे हैं पंचक, न करें कोई भी शुभ कार्य

Edited By Prachi Sharma,Updated: 30 Jul, 2024 11:13 AM

हिन्दू धर्म में हर दिन अपने आप में ही अहमियत रखता है। जिस तरह कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त की जरुरत पड़ती है। उसी तरह कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, जिस दिन शुभ कार्य करने

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Panchak August 2024: हिन्दू धर्म में हर दिन अपने आप में ही अहमियत रखता है। जिस तरह कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त की जरुरत पड़ती है। उसी तरह कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, जिस दिन शुभ कार्य करने की मनाही होती है जिन्हें पंचक कहा जाता है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं। यदि कोई गलती से भी इन दिनों शुभ कार्य करता है उसको उसका भरपूर फल नहीं मिलता है। जल्द ही अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं अगस्त माह में कब से पंचक की शुरुआत होने जा रही है।

Panchak is starting from this day in August अगस्त में इस दिन से लग रहे हैं पंचक

पंचांग के अनुसार पंचक की शुरुआत अगस्त माह में 19 अगस्त से होगी और 23 अगस्त शुक्रवार को इसका समापन होगा।

Do not do these things during Panchak पंचक के दौरान न करें ये कार्य

हिन्दू धर्म में पंचक को शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है जैसे कि सगाई, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण। इसके अलावा यदि आप अपना नया घर बनवा रहे हैं तो इन दिनों में घर की छत भी नहीं ढलवानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके उचित फल नहीं मिलते हैं और किसी भी कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

Mangla Gauri Vrat Ke Upay: आज सावन के दूसरे मंगला गौरी व्रत पर करें यह उपाय, भोले बाबा और मां पार्वती की बनी रहेगी खास कृपा

Hariyali Teej 2024: सावन माह में इस दिन रखा जाएगा हरियाली तीज का व्रत, जानें तिथि और पूजा का समय

Because of this Panchak is inauspicious इस वजह से पंचक होता है अशुभ

ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हर माह में 5 दिन पंचक का समय आता है। इस दौरान चन्द्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में विचरण में आ जाते हैं, उन्हें पंचक कहा जाता है। पांच दिन होने की वजह से इन्हें पंचक कहा जाता है।

Avoid traveling in this direction इस दिशा में यात्रा करने से बचें

शास्त्रों के अनुसार पंचक में किसी भी तरह की दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद अगर यात्रा कर भी रहे हैं तो दिशा का बेहद ध्यान रखें। दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश यात्रा करनी भी पड़ रही है तो कुछ कदम पहले उत्तर दिशा की तरफ चलें।

Sawan Ekadashi Date: सावन माह में पड़ रही हैं यह 2 एकादशी, जानें डेट और शुभ मुहूर्त

Kamika ekadashi: पृथ्वी दान करने का पुण्य देगा ये व्रत, पढ़ें महत्वपूर्ण जानकारी