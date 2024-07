Sawan Ekadashi Date: सावन माह में पड़ रही हैं यह 2 एकादशी, जानें डेट और शुभ मुहूर्त

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 30 Jul, 2024 11:11 AM

Sawan Ekadashi Date 2024: हर महीने में दो एकादशी व्रत किए जाते हैं। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि सावन के माह में कब कौन सी एकादशी मनाई जाएगी-

This Ekadashi is falling in the month of Sawan सावन में पड़ रही हैं यह एकादशी

पंचांग के अनुसार, सावन के पावन माह में कामिका और पुत्रदा एकदाशी पड़ रही है। माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मन की हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है।

Kamika Ekadashi 2024 auspicious time कामिका एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम 04 बजकर 44 मिनट पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 31 जुलाई की शाम 03 बजकर 55 मिनट पर होगा। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा।



Putrada Ekadashi 2024 auspicious time पुत्रदा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त

सावन महीने की दूसरी एकादशी पुत्रदा एकादशी है। पंचांग के अनुसार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10 बजकर 26 मिनट पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 09 बजकर 39 मिनट पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा।