Sawan Somvar Vrat: इस दिन से शुरू हो रहा है श्रावण का महीना, ये है सावन में आने वाले व्रत-त्यौहारों की पूरी List

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Jun, 2024 07:27 AM

सावन के महीने में देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विशेष रुप से पूजा-अर्चना की जाती है। वैसे तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है लेकिन सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। अधिकतर शिव भक्त इसी महीने से सावन

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Sawan Somvar Vrat 2024: सावन के महीने में देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विशेष रुप से पूजा-अर्चना की जाती है। वैसे तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है लेकिन सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। अधिकतर शिव भक्त इसी महीने से सावन सोमवार व्रत का आरंभ करते हैं। इसके अलावा सावन माह में मंगला गौरी व्रत भी रखे जाते हैं। जो माता गौरी के निमित्त हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ का अभिषेक, पूजा, मंत्र जाप आदि करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ के भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। तो आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना और सावन सोमवार की तिथि के बारे में।

Krishnapingal Sankashti Chaturthi: आज मनाई जाएगी कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

आज का पंचांग- 25 जून, 2024



आज का राशिफल 25 जून, 2024- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

लव राशिफल 25 जून - हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इंकार सजना

Krishnapingal Chaturthi: आषाढ़ की पहली ‘संकष्टी चतुर्थी’ पर इस विधि से करें गणेश जी की पूजा, सभी प्रकार के संकट होंगे दूर

Tarot Card Rashifal (25th June): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Hanuman ji Bhog: सभी कष्टों का होगा निवारण मंगलवार के दिन हनुमान जी को लगाएं इन चीजों का भोग

आज जिनका जन्मदिन है, जानें कैसा रहेगा आने वाला साल



When will the month of sawan start कब से शुरू होगा सावन मास

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 को शुरू होकर 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन माह में पड़ने वाले 5 सोमवार को बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन सोमवार व्रत करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।



Sawan Somvar 2024 Dates सावन सोमवार 2024 की तिथियां

Sawan Somvar 2024 सावन सोमवार 2024

सावन का पहला सोमवार व्रत - 22 जुलाई, 2024

सावन का दूसरा सोमवार व्रत - 29 जुलाई, 2024

सावन का तीसरा सोमवार व्रत - 5 अगस्त, 2024

सावन का चौथा सोमवार व्रत - 12 अगस्त, 2024

सावन का पांचवां सोमवार व्रत – 19 अगस्त, 2024



Mangla Gauri fast in the month of Savan सावन में मंगला गौरी व्रत

सावन का पहला मंगला गौरी व्रत- 23 जुलाई, 2024

सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत- 30 जुलाई, 2024

सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत- 6 अगस्त, 2024

सावन का चौथा मंगला गौरी व्रत- 13 अगस्त, 2024



Sawan Shivratri 2024 सावन शिवरात्रि 2024

पंचांग के अनुसार, सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 2 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर होगी और 3 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 50 मिनट पर इसका समापन होगा। सावन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है इसलिए सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी।