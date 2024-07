Yearly Horoscope 2025 Aries: मेष राशि के लिए 2025 का वार्षिक राशिफल

Edited By Prachi Sharma,Updated: 19 Jul, 2024 12:34 PM

Aries Horoscope 2025 : 2024 आधा बीत चुका है और पूरी दुनियां 2025 का बेसब्री का इंतजार कर रही है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चार बड़े ग्रह लेकिन इनका परिवर्तन हर साल नहीं होता लेकिन 2025 ऐसा साल होने जा रहा है जब राहु, केतु, शनि और गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। इन चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ? इस आर्टिकल में बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 ।

मेष राशि के लिए आने वाला साल बहुत बड़ी खबरें लेकर आने वाला है। मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़ेसाती शुरू होने जा रही है। शनि की साढ़ेसाती आपको परेशान कर सकती है। मेष राशि के लिए राहु का गोचर बारहवें से हो रहा है। 2025 में राहु राहत देने आएंगे। राहु अच्छे रहेंगे लेकिन शनि खराब हो जाएंगे। राहु का प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। राहु ग्यारहवें भाव में आ जाएंगे और ये गोचर 29 मई को होने जा रहा है। सात महीने आपके लिए राहु शुभ फल करेंगे। 29 मार्च को सबसे पहले शनि का गोचर होगा। मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी लेकिन उन्हीं जातकों के ऊपर शुरू होगा जिनकी चन्द्रमा की डिग्री 15 के आस-पास है।

15 मई को गुरु गोचर करेंगे। गुरु इस समय मेष राशि के लिए दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का दूसरे भाव का गोचर शुभ होता है। गुरु आपके लिए तीसरे भाव में आ जाएंगे। शनि आपकी कुंडली में बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि आपकी नौवें भाव के ऊपर गोचर कर रही है। नौवां भाव आपके लिए भाग्य स्थान होता है। गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव से गुरु की सातवीं दृष्टि सीधा आपके भाग्य स्थान के ऊपर आती है। 2025 में नौवां भाव एक्टिव हो जाएगा। शनि कर्म के कारक हैं। शनि समय के कारक हैं। गुरु दूसरे भाव के कारक हैं, ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। शनि ग्यारहवें भाव में बैठकर इसके फल करेंगे। गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव दृष्टि दे रहे हैं आपके टेंथ हाउस को। गुरु की एक दृष्टि छठे भाव में जा रही है। हेल्थ के मामले में आप इस साल लकी रहेंगे। चार महीने के बाद जैसे ही शनि एक्टिव होंगे तो छठे भाव को दृष्टि देना शुरू करेंगे। इसके बाद चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसी की गरंटी न लें, इसके अलावा बेवजह के लड़ाई-झगड़ों से दूर रहें। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है और गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर है तो आपको शुभ फल मिलेंगे। कार्यस्थल में आपके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं। अपने गुस्से को थोड़ा कण्ट्रोल रखें। चन्द्रमा के पास शनि आ रहे हैं। शनि जब बारहवें भाव में बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर जाती है। दूसरा भाव आपका कुटुंब का होता है। आपकी वाणी का भाव दूसरा होता है। शनि बारहवें भाव में हैं खान-पान का बहुत ध्यान रखें। पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है।

राहु ग्यारहवें भाव में रहेंगे तो आपको धन के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्यारहवें भाव में शनि की ही राशि है। शनि जिस भाव में बैठते हैं, उस राशि के भी बढ़िया फल करते हैं। धन के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयर मार्किट से फायदा संभव है। गुरु जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो गुरु की नौवीं दृष्टि आपके ग्यारहवें भाव के ऊपर जा रही थी। मेष राशि के जातकों के लिए नौवां भाव भी एक्टिव रहेगा और आपका ग्यारहवां भाव भी एक्टिव रहेगा। गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा उनकी शादी होने की संभावना है। पंचम और राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर जा रही है। पार्टनरशिप और भाग्य वाला भाव भी एक्टिव हो गया है। भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा।

यदि आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो आपको वहां पर तरक्की देखने को मिलेगी। ऑफिस में प्रमोशन होने की सम्भावना है। जॉब चेंज कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा करने का प्लान बनाएंगे।

Keep these things in mind इन बातों का रखें ध्यान

वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें।

खान-पान का विशेष ध्यान रखें।

