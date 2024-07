कैलिफोर्नियाः पार्टी में डिब्बाबंद खाना खाने से 10 लोग दुर्लभ बोटुलिज़्म के हुए शिकार, जानें कितनी खतरनाक है ये बीमारी

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया के फ़्रेस्नो के पास एक पारिवारिक पार्टी में डिब्बाबंद खाना नोपेल्स खाने से 10 लोग गंभीर व दुर्लभ बीमारी बोटुलिज़्म के शिकार हो गए। बीमार लोगों में 2 बहनों की हालत बाहद खराब है और वे ICU में भर्ती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो के निकट एक पारिवारिक पार्टी में बोटुलिज़्म के शिकार 10 लोगों का उपचार किया गया। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है। बता दें कि नोपेल्स पोषण कांटेदार नाशपाती की तरह होता है जिसमे विटामिन सी, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, साथ ही इसमें कैल्शियम और पोटैशियम भी होता है। इसका उपयोग हैंगओवर को रोकने के लिए भी किया जाता है। नोपेल्स में कैल्शियम, विटामिन सी, मैंगनीज और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है।

🚨🇺🇸 10 PEOPLE IN CALIFORNIA BEING TREATED FOR BOTULISM, 2 SISTERS IN ICU



A family party near Fresno, California, led to 10 people being treated for botulism from home-canned nopales.



Two sisters are in intensive care, with one undergoing a tracheostomy due to respiratory… pic.twitter.com/83TdPU230L