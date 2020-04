वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। क्या आम और क्या खास हर कोई इस वायरस से इन दिनों खुद को बचा रहे हैं। जहां देश में लॉकडाउन के चलते कई लोग बोर हो रहे हैं कि वहीं घर की दाल-रोटी, सब्जी और घर के कामकाज। लेकिन हर किसी का आइसोलेशन ऐसा नहीं है। किसी ने खुद को एक शानदार होटल के कमरे में आइसोलेट किया हुआ है और इस दौरान वो अपनी सहवासनियों

इंटरनेशनल डेस्कः वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। क्या आम और क्या खास हर कोई इस वायरस से इन दिनों खुद को बचा रहे हैं। जहां देश में लॉकडाउन के चलते कई लोग बोर हो रहे हैं कि वहीं घर की दाल-रोटी, सब्जी और घर के कामकाज। लेकिन हर किसी का आइसोलेशन ऐसा नहीं है। किसी ने खुद को एक शानदार होटल के कमरे में आइसोलेट किया हुआ है और इस दौरान वो अपनी सहवासनियों (ऐसी औरतें जिनके साथ फिजिकल रिलेशन तो होते हैं लेकिन शादी नहीं होती) को साथ ले गया है। यह मजाक नहीं या कोई मनगढ़त बात भी नहीं है, यह सच है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि थाइलैंड का किंग है।

करोना के चलते थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोरन ने भी खुद को आइसोलेट किया लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने मनोरंजन का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। जर्मन टेबलायड बिल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के राजा दक्षिणी जर्मनी के शानदार होटेल में अपनी 20 सहवासनियों के साथ सेल्फ आइसोलेट में हैं। राजा के आइसोलेट के लिए बवेरिया के शानदार होटल सोनेनबिचल को पूरा बुक किया गया है। 67 साल के थाई राजा ने स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कॉउन्सिल से परमिसन लेने के बाद इस पूरे होटेल को बुक किया। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या थाई राजा की चारों पत्नियां भी उनके साथ आइसोलेशन में हैं या नहीं।

थाई केे किंग फरवरी के बाद से लोगों के बीच नहीं देखें गए हैं वहीं राजा का इस तरह 20 सहवासनियों के साथ सेल्फ आइसोलेट में जाना वहां की जनता को बिल्कुल पंसद नहीं आया है और लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर Why we need a king के हैशटैग से ट्वीट किए गए। 24 घंटे के अंदर इसी हैशटेेग के साथ 12 लाख बार ट्वीट किया गया। बता दें कि थाई में राजा की आलोचना करने पर 15 साल की कैद की सजा है लेकिन लोगों इस नियम को तोड़ते हुए अपने किंग के आइसोलेट पर सवाल उठाए हैं।