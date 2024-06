Shocking: लंदन के स्कूल में 2nd क्लास के बच्चे साथी हिंदू छात्रों पर बना रहे मुसलमान बनने का दबाव, रोंगटे खड़े कर देगा मामला

लंदनः ब्रिटेन में पश्चिमी लंदन के हाउंसलो शहर में छोटे बच्चों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घटना 13 जून 2024 की है। हाउंसलो के एक स्कूल में दूसरी कक्षा 2 के तीन 7 वर्षीय बच्चों ने एक हिंदू सहपाठी को इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया और उस पर बार-बार दबाव डाला। जांच के बाद पता चला कि उन्होंने दूसरों के साथ भी ऐसा किया था। पीड़ित बच्चे के पिता ने कहा कि अन्य बच्चों के माता-पिता तो चुप रहे, लेकिन मैंने जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना अनुभव साझा करने का फैसला किया।

This is a message from parents of a 7 year old boy

Urgent: Incident of Religious Pressure and Forced Conversion in Hounslow



Recent incident on 13th June 2024: Three 7-year-old children in Year 2 tried to convert a Hindu classmate to Islam and repeatedly pressured him. After an… — REACH 🇮🇳 (UK) Chapter (@reachind_uk) June 18, 2024