विनेश फोगाट के चलते Nita Ambani हो रही Troll, लोग बोले- कुछ करो नहीं तो इस्तीफा दो

नारी डेस्क: इस समय लोगों की जुबां पर भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट का ही नाम है। शानदार प्रदर्शन के बाद वह फाइनल के लिए डिसक्वालीफाई हो गई क्योंकि उनका वजन खेल के तय वेट से 100 ग्राम ज्यादा निकला जिसके चलते उन्हें फाइनल से बाहर कर दिया गया। इस बीच लोग विनेश फोगाट के खेल की तारीफ कर रहे हैं और विनेश फोगाट के साथ साजिश की आशंका भी जता रहे हैं। इसी बीच देश की पावरफुल लेडी नीता अंबानी को भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नीता अंबानी को लेकर जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है। चलिए यूजर्स के रिएक्शन आपको दिखाते हैं।

शांतनु नाम के एक्स यूजर ने लिखा- नीता अंबानी ओलंपिक में क्या कर रही है? क्या ऐसी संभावना है कि जो व्यक्ति विनेश फोगट की डाइट तैयार करता है उसने किसी तरह का समझौता किया हो? इसकी जांच होनी चाहिए हरियाणा ये देख रहा है...

एक यूजर ने लिखा- नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य है। 100 ग्राम वजन ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं इसे मैनेज किया जा सकता है। विनेश को सपोर्ट करने के लिए उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई या फिर ये सारा खेल नीता अंबानी के जरिए हुआ।

🧵Conspiracy



Nita Ambani is a member of the International Olympic Committee.



100 grams is not a big deal, it could have been managed just by saving hair.



Was there no effort from her side to support Vinesh ?



Or all this game happened through Nita Ambani.#VineshPhogat pic.twitter.com/HpRuqMMz8s