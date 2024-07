झील के किनारे मरी मिलीं '10 हजार किलो' मछलियां, करीब 1 करोड़ का नुकसान (VIDEO)

नेशनल डेस्क : तेलंगाना के पतनचेरु में चितकुल झील में 10 हजार किलो मछलिया मृत पाई गई हैं। झील के किनारे मृत मछलियों का ढेर लग गया। बताया जा रहा है कि झील में लगभग 10 टन मछलियां मर गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनियों द्वारा छोड़े गए रासायनिक प्रदूषण के कारण हैदराबाद के निकट चितकुल झील में हजारों मरी हुई मछलियां तैर रही हैं।





1 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान

मृत पाई गई मछलियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हजारों की संख्या में मछलियां दिख रही हैं। घटना सूचना मिलने पर फिशरीज यानी मत्स्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मछलियों की मौत के कारण की जांच के लिए सैंपल जुटाए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि मछलियों के मरने से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

🚨 Thousands of dead fish are floating on the Chitkul Lake near Hyderabad due to chemical pollution released by companies, allege villagers. pic.twitter.com/86CimfGPhy — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 2, 2024