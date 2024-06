Amarnath Yatra : 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, तीर्थयात्रियों ने लगाए 'हर हर महादेव' नाम के नारे

नैशनल डैस्क : वार्षिक अमरनाथ यात्रा शनिवार को आरंभ हुई, जिसमें 4,600 से अधिक तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी में आधार शिविर से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। 231 वाहनों वाले यात्रा काफिले को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सफल यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए "बम बम भोले" और "हर हर महादेव" के नारों से वातावरण गूंज उठा।





शुक्रवार शाम घाटी में पहुंचने पर कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर और बांदीपुरा जिलों में तीर्थयात्रियों का माला पहनाकर और जयकारे लगाकर स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक समाज के सदस्यों, व्यापार बिरादरी, फल उत्पादकों और बाजार संघों के साथ मिलकर यात्रियों का स्वागत किया। कुलगाम के उपायुक्त (डीसी) अतहर आमिर खान ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "हम उन सभी का स्वागत करते हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है।" तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड क्षेत्र में नवयुग सुरंग के माध्यम से घाटी पहुंचे। घाटी से, 52 दिवसीय तीर्थयात्रा, जिसमें 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर तक ट्रेक शामिल है, दो मार्गों से शुरू होगी जो अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर नुनवान-पहलगाम मार्ग और गंदेरबल में 14 किलोमीटर बालटाल मार्ग है।





सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं

अधिकारियों ने इस वर्ष पंजीकृत 3.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा का आश्वासन दिया है, जो 19 अगस्त को समाप्त होगी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसमें क्षेत्र वर्चस्व, विस्तृत मार्ग परिनियोजन और चेकपॉइंट शामिल हैं। आज से 19 अगस्त तक विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लगाए जाएंगे, साथ ही यात्रियों को असुविधा को कम करने के लिए दैनिक सलाह जारी की जाएगी।

