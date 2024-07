भारतीय टीम की विक्ट्री परेड में लापता हो गए एक दर्जन बच्चे, कुछ बीमार होकर पहुंचे अस्पताल

मुंबईः मुंबई पुलिस गुरुवार शाम को पूरी तरह चौकस बनी रही क्योंकि दक्षिण मुंबई में टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की ‘विक्ट्री परेड' के रास्ते पर कई स्थानों पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ में करीब एक दर्जन बच्चे लापता हो गए लेकिन उन्हें उनके माता-पिता से मिलवा दिया गया जबकि चार से पांच लोगों को बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।



एक स्थानीय समाचार चैनल द्वारा प्रसारित वीडियो में एक पुलिसकर्मी बेहोश हो चुकी एक लड़की को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भीड़ में उसे धक्का देकर बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है।



पुलिस आयुक्त ने गुरुवार को मरीन ड्राइव पर भीड़ को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए मुंबई पुलिस अधिकारियों की सराहना की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम की विजय परेड के दौरान प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अधिकारी ने मुंबई के लोगों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पुलिस ने सुनिश्चित किया कि यह टीम के साथ-साथ उनके प्रशंसकों के लिए भी एक विशेष क्षण बना रहे।

A special appreciation to all my officers & staff of @mumbaipolice for the exceptional crowd management at Marine Drive today amid the rains.



We made sure it remains a special moment for our Champions & the fans.



Also thankyou Mumbaikars, for your cooperation. We made it… pic.twitter.com/IQMSZC9Bgw — पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई - CP Mumbai Police (@CPMumbaiPolice) July 4, 2024